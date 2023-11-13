МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чечня стала самым бизнес-бесконфликтным регионом России, федеральный уровень конфликтности республики также снизился, сообщает издание РБК. Клиенты - "террористы", фейки и мошенники. Чем опасны распродажи в России

Отмечается, что индекс конфликтности расценивается на основе динамики количества судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции по корпоративным конфликтам.

"В Чеченской Республике в третьем квартале 2023 года практически не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами", — объяснил РБК разработчик индекса.

Издание отмечает, что индекс Чечни составляет 0,42 против 1,47 в прошлом квартале. Кроме того, федеральная конфликтность в регионе снизилась более чем на 70%.