2023-11-13T09:55:00+03:00
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2023-11-13T09:55:00+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231113/842246301.html
Назван самый бизнес-бесконфликтный российский регион
Право
Новости
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https://россиясегодня.рф
Чечня стала самым бизнес-бесконфликтным регионом России, федеральный уровень конфликтности республики также снизился, сообщает издание РБК. Отмечается, что индекс конфликтности... ПРАЙМ, 13.11.2023
право, общество , новости, россия, суд, чечня
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чечня стала самым бизнес-бесконфликтным регионом России, федеральный уровень конфликтности республики также снизился, сообщает издание РБК.
Отмечается, что индекс конфликтности расценивается на основе динамики количества судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции по корпоративным конфликтам.
"В Чеченской Республике в третьем квартале 2023 года практически не было новых судебных процессов, связанных с корпоративными спорами или конфликтами", — объяснил РБК разработчик индекса.
Издание отмечает, что индекс Чечни составляет 0,42 против 1,47 в прошлом квартале. Кроме того, федеральная конфликтность в регионе снизилась более чем на 70%.