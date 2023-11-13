МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области дополнительно арестовал обнаруженное в России имущество немецкой инжиниринговой компании Linde в деле по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", требующего взыскать со структур Linde около 993 миллионов евро и около 44,5 миллиарда рублей (в сумме – более 142,1 миллиарда рублей по текущему курсу). В Перми пройдет суд по делу о краже 600 тонн нефтепродутов

Как следует из опубликованного определения суда, речь идет о тринадцати изо-контейнерах для хранения жидкого гелия. В судебном акте уточняется, что "Русхимальянс" обнаружил "дополнительное имущество… принадлежащее непосредственно двум ответчикам, а также двум их дочерним компаниям, которое на данный момент находится на территории России во владении ООО "Газпром гелий сервис", не находится под арестом и должно быть вывезено с территории России в ближайшие дни".

Суд арестовал контейнеры и обязал "Газпром гелий сервис" передать их на хранение "Русхимальянсу" "с правом дальнейшего пользования этим имуществом в целях обеспечения его сохранности". При этом суд отметил, что стоимость ранее арестованных в этом деле активов ответчиков составляет порядка 35 миллиардов рублей, что в четыре раза меньше исковых требований.

Иск "Русхимальянса" был предъявлен в марте. В нем заявлены требования о взыскании убытков, причиненных срывом контракта от 7 июля 2021 года на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область), а также об обращении взыскания на доли немецких компаний в российских предприятиях.

Изначально ответчиком в иске была указана только немецкая Linde GmbH, подрядчик по контракту, а сумма иска составляла более 972,3 миллиона евро и более 7,6 миллиарда рублей. Впоследствии суд по заявлению истца привлек в качестве соответчиков еще три юрлица группы – Linde PLC, Linde UK Holdings No.2 Limited и Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH, а также принял увеличение суммы иска.

В декабре суд в качестве предварительных обеспечительных мер наложил арест на принадлежащие Linde GmbH, ее материнской Linde PLC и подконтрольным им структурам акции и доли в российских компаниях, в частности, таких как АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и других. Суд также запретил российским юрлицам, связанным с Linde, отчуждать имущество стоимостью более 5% от их баланса.