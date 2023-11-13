МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Бывший директор АО "Порт Пермь" обвиняется в растрате растрате имущества на 1 миллиард рублей, сообщает издание "МВД Медиа". Суд арестовал новое имущество Linde в деле по иску "Русхимальянса"

"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя открытого АО "Порт-Пермь". Он обвиняется в растрате, совершенной в особо крупном размере (часть 4 статья 160 УК РФ). Дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечено в материале.

Как сообщают следователи, с декабря 2009 по ноябрь 2012 года обвиняемый совершил растрату вверенного ему имущества, среди которого находились принадлежащие компании земельные участки и расположенные на них здания. Уточнено, что по указанию экс-директора вышеперечисленное имущество было безвозмездно переоформлено на иностранную компанию.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

АО "Порт Пермь" (ранее ОАО) — терминал в пермском микрорайоне Заостровка, до 2010 года производственные мощности были сконцентрированы в центре Перми. Предприятие специализируется на грузовых перевозках водным транспортом (буксирами-толкачами и баржами), реализации нерудно-строительных материалов (песок, ПГС, щебень). До 90-х предприятие было государственным, потом стало коммерческим.