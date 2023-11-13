2023-11-13T19:45:30+03:00
2023-11-13T19:51:10+03:00
2023-11-13T19:45:30+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231113/842255006.html
Финляндия вводит запрет на въезд из России на велосипедах с 15 ноября
Право
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Финляндия вводит запрет на пересечение границы на велосипедах из России по всей границе с 15 ноября, сообщает в понедельник посольство России в... ПРАЙМ, 13.11.2023
право, общество , новости, в мире, финляндия, граница, велосипеды
https://cdnn.1prime.ru/images/83825/99/838259966.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83825/99/838259966.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83825/99/838259963.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83825/99/838259963.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83767/53/837675353.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83767/53/837675353.jpg
https://1prime.ru/global/20231113/842250520.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Финляндия вводит запрет на пересечение границы на велосипедах из России по всей границе с 15 ноября, сообщает в понедельник посольство России в Хельсинки.
Ранее данное ограничение финские власти ввели с 9 ноября только на юго-востоке страны.
"Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00.00 часов 15 ноября 2023 г. Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок", — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Ранее финские пограничники пояснили, что ввели запрет на прибытие на велосипедах из России из-за возросшего числа граждан третьих стран (Ирака, Сомали, Турции и других), прибывающих из России без документов и виз.