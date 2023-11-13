ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — ПРАЙМ. Финляндия вводит запрет на пересечение границы на велосипедах из России по всей границе с 15 ноября, сообщает в понедельник посольство России в Хельсинки. В Финляндии назвали новую причину запрета въезда из России на велосипедах

Ранее данное ограничение финские власти ввели с 9 ноября только на юго-востоке страны.

"Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00.00 часов 15 ноября 2023 г. Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок", — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Ранее финские пограничники пояснили, что ввели запрет на прибытие на велосипедах из России из-за возросшего числа граждан третьих стран (Ирака, Сомали, Турции и других), прибывающих из России без документов и виз.