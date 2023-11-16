2023-11-16T12:10:45+03:00
2023-11-16T12:10:45+03:00
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2023
https://1prime.ru/legal/20231116/842283324.html
Основателя сетей ресторанов "Тануки" объявили в розыск
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск основателя сетей ресторанов "Ерш" и "Тануки" Александра Орлова, следует из базы ведомства. "Александр Орлов, 6.9.1971... ПРАЙМ, 16.11.2023
право, общество , новости, мвд россии, розыск, тануки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России объявило в розыск основателя сетей ресторанов "Ерш" и "Тануки" Александра Орлова, следует из базы ведомства.
"Александр Орлов, 6.9.1971. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — сказано в базе.
При этом статья, по которой привлекли ресторатора, не уточняется.
Александр Орлов является основателем сети ресторанов "Тануки" и президентом холдинга Bulldozer Group. В прошлом году, по данным издания "Ведомости", ресторатор продал российские активы.