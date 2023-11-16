МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел России объявило в розыск основателя сетей ресторанов "Ерш" и "Тануки" Александра Орлова, следует из базы ведомства. МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на арест Путина судью МУС

"Александр Орлов, 6.9.1971. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — сказано в базе.

При этом статья, по которой привлекли ресторатора, не уточняется.

Александр Орлов является основателем сети ресторанов "Тануки" и президентом холдинга Bulldozer Group. В прошлом году, по данным издания "Ведомости", ресторатор продал российские активы.