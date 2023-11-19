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Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест
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Следствие сняло арест со счетов Валерии Чекалиной и ее супруга Артема, они выплатили оставшийся долг, заявил адвокат блогера Константин Третьяков. Ранее СК возбудил против Лерчек... ПРАЙМ, 19.11.2023
право, общество , финансы, новости, валерия чекалина (лерчек), счета, арест
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Следствие сняло арест со счетов Валерии Чекалиной и ее супруга Артема, они выплатили оставшийся долг, заявил адвокат блогера Константин Третьяков.
Ранее СК возбудил против Лерчек и ее мужа два дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере (более 130 миллионов рублей).
"Следователь снял арест со счета, Чекалины поехали в банк и оплатили доначисленные пени и штраф — 296 млн рублей, всего получилось около 500 млн рублей", — сказал Третьяков РИА Новости.
Юрист напомнил, что, согласно российскому законодательству, выплата недоимки, пени и штрафов является основанием для прекращения преследования за налоговые преступления.