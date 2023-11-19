МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Следствие сняло арест со счетов Валерии Чекалиной и ее супруга Артема, они выплатили оставшийся долг, заявил адвокат блогера Константин Третьяков. Москвичей предупредили о возвращении штрафов за перепланировку с 1 января

Ранее СК возбудил против Лерчек и ее мужа два дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере (более 130 миллионов рублей).

"Следователь снял арест со счета, Чекалины поехали в банк и оплатили доначисленные пени и штраф — 296 млн рублей, всего получилось около 500 млн рублей", — сказал Третьяков РИА Новости.

Юрист напомнил, что, согласно российскому законодательству, выплата недоимки, пени и штрафов является основанием для прекращения преследования за налоговые преступления.