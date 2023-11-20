МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело из-за недостоверных сведений о цене в рекламе онлайн-подписки "Яндекс.Плюс", штраф может составить до 500 тысяч рублей, следует из сообщения ведомства. ФАС предостерегла мобильных операторов от повышения тарифов на связь

"ФАС возбудила дело в отношении ООО "Яндекс" за нарушение рекламного законодательства. Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ФАС, на рекламу онлайн-подписки "Яндекс.Плюс" ранее пожаловался гражданин. "В рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги", — объяснили в ведомстве.

Согласно пункту 1 статьи 14.3 КоАП "Нарушение законодательства о рекламе", нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе для юридических лиц влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

ФАС проверит рекламу "Яндекса" на предмет нарушения законодательства. При установлении вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.