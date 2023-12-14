МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Наказание за экономические преступления должно быть, в первую очередь, экономическим, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Россия наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай, заявил Титов

"Ну, а сроки в 15 лет возникают тогда, когда фигурантам параллельно с другими статьями вменяют статью 210 УК — "организация преступного сообщества или участие в нем". До 20 лет заключения", — добавил омбудсмен.

С 2020 года, заметил он, "статью 210 снабдили поправкой (ее, кстати, называют "президентской"), по ней следствие не должно вменять 210-ю только потому, что все подозреваемые входят в штат одного и того же юридического лица, но проблема полностью не исчезла".

По его словам, "Деловая Россия" недавно предложила очень правильное решение — развести 210 статью и экономические преступления полностью.

"Напомню, что появилась 210-я в пору разгула бандитизма, когда нужно было любым способом бороться с мафиозными структурами. Но тогда речь шла именно о бандитских группировках, которые похищали людей, пытали их, убивали", — подчеркнул собеседник агентства.

"Сейчас время совершенно другое. Пора в этом плане провести окончательную черту между насильственными и ненасильственными преступлениями", — заключил Титов.