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По факту крушения Ил-76 в Белгородской области возбуждено уголовное дело
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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области, согласно первым результатам, воздушное судно подверглось атаке зенитной ракеты с территории... ПРАЙМ, 25.01.2024
право, общество , новости, россия, ил-76, белгородская область, следственный комитет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области, согласно первым результатам, воздушное судно подверглось атаке зенитной ракеты с территории Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что, согласно первым результатам следственных действий, "воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины".
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта", — говорится в сообщении.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.
По данным Минобороны России, самолета был поражен ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, уточнили в ведомстве.