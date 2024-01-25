МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области, согласно первым результатам, воздушное судно подверглось атаке зенитной ракеты с территории Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. В обшивке сбитого ВСУ Ил-76 найдены поражающие элементы ракеты

Отмечается, что, согласно первым результатам следственных действий, "воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины".

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта", — говорится в сообщении.

В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли — итого 74 человека.

По данным Минобороны России, самолета был поражен ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, уточнили в ведомстве.