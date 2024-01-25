МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддержит вступление Швецию в НАТО, однако неизвестно, когда это произойдет, пишет Le Parisien. Кабмин Венгрии призвал парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО

Ранее правительство Венгрии призвало парламент ратифицировать вступление Швеции в НАТО "при первой возможности", но, как отмечает издание, ничего для этого не делает. Ранее парламент Турции одобрил присоединение Швеции к блоку, только Венгрия осталась последней преградой.

"Не в первый раз Будапешт идет наперекор воли европейцев", — отмечается в статье.

Начиная с 2010 года, Орбан «систематически высказывается вразрез другим странам-членам ЕС», приводит издание оценку эксперта. У такой политики есть несколько причин. С одной стороны, связь Венгрии с Россией, обусловленная зависимостью Будапешта от российских энергоресурсов, в связи с чем Орбан "не стремится одобрять решения, которые навредят его отношениям с Россией", отмечает политолог Жорж Минк.

С другой стороны, Венгрия противостоит либеральным западным странам, выступает против углубления евроинтеграции и миграционной политики ЕС, поэтому противостояние с Брюсселем идет в рамках политики Орбана.

Помимо всего прочего, подобная политика "от противного" позволяет Будапешту получить влияние на международной арене и "выторговать" нужные для страны условия.