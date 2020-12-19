МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) России в ноябре замедлилось до 3,7% в годовом выражении. В октябре этот показатель составлял 4,5%. Денежной выплатой россиян не успокоить

Как говорится в обзоре министерства экономического развития "Картина деловой активности за ноябрь 2020 года", снижение показателя ВВП РФ за 11 месяцев составило 3,5%.

Отмечается, что основной вклад в улучшение динамики ВВП в ноябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

"В ноябре 2020 года падение ВВП замедлилось до —3,7% год к году по сравнению с —4,5% в октябре и —3,4% год к году в III квартале 2020 года. Снижение ВВП по итогам 11 месяцев 2020 года оценивается на уровне —3,5% год к году", — отмечается в документе.

Что касается обрабатывающей промышленности, то в ноябре она показала положительную динамику в 1,1% год к году, в октябре снижение составляло 3,7%.

Падение в сельском хозяйстве в ноябре замедлилось до 2,1% год к году. В октябре фиксировалось падение на 6,6%.

Объем строительных работ в ноябре текущего года находился около уровней прошлого года.

На потребительском рынке было зафиксировано снижение активности в ноябре.

На рынке труда в ноябре была зафиксирована постепенная стабилизация: общее число безработных снизилось на 78,2 тысячи человек.

Численность официально зарегистрированных безработных на конец прошлого месяца в России составила 3,17 миллиона человек. На 16 декабря — 2,92 миллиона.