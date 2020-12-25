МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило прогноз спада ВВП РФ в 2020 году с 3,9% до 3,8%, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Совете Федерации. Греф поделился макроэкономическими ожиданиями на 2021 год

"После снижения во втором квартале наша экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП текущего года — минус 3,8%, практически совпадает с августовским прогнозом", — сказал он.

Ранее министерство прогнозировало, что спад ВВП составит 3,9%.