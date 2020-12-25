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https://1prime.ru/macroeconomics/20201225/832676804.html
Минэкономразвития улучшило прогноз спада ВВП в 2020 году до 3,8%
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Минэкономразвития улучшило прогноз спада ВВП РФ в 2020 году с 3,9% до 3,8%, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Совете Федерации. "После снижения во втором... ПРАЙМ, 25.12.2020
минэкономразвития, прогноз, россия, ввп, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития улучшило прогноз спада ВВП РФ в 2020 году с 3,9% до 3,8%, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.
"После снижения во втором квартале наша экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП текущего года — минус 3,8%, практически совпадает с августовским прогнозом", — сказал он.
Ранее министерство прогнозировало, что спад ВВП составит 3,9%.