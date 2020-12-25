Решетников: ситуация с безработицей в России стабилизируется
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Ситуация с безработицей в России стабилизируется, но остается напряженной, восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в следующем году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в пятницу в Совете Федерации.
"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица", — сказал Решетников.
"Тем не менее, ситуация на рынке труда остается, конечно, напряженной. И восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в 2021 году", — добавил он.
По мнению главы ведомства, кризис в экономике РФ не приобрел системного характера благодаря мерам правительства, а нижняя точка спада оказалась не столь глубокой, как предполагало Минэкономразвития.
"Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожидалось, и это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами по поддержке населения и бизнеса. Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия", — сказал он, выступая в Совете Федерации.
https://1prime.ru/macroeconomics/20201225/832677016.html