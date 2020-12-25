МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года и рост цен на ряд продовольственных товаров, основные причины – снижение урожая, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие. Решетников: ситуация с безработицей в России стабилизируется

"В четвертом квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственные товаров в первую очередь. Основные причины – снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", — сказал Решетников, выступая в Совете Федерации.

Он напомнил, что для стабилизации ситуации Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями. Кроме того, правительство ввело экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельского хозяйства.

Правительство ранее в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара. Минэкономразвития улучшило прогноз спада ВВП в 2020 году до 3,8%

Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Также Госдума приняла закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.