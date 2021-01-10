МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в беседе с "Российской газетой" позитивно оценил состояние российской легкой промышленности по итогам 2020 года. Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов

Еще в 2012 году на российском рынке было не более 10% отечественных производителей, однако с 2015 года начала прослеживаться положительная динамика по практически всем сегментам легкой промышленности, заявил Мантуров. По словам министра, на сегодняшний день доля отечественных предприятий на рынке легпрома РФ составляет почти 30%.

"В 2012 году мы констатировали присутствие на рынке не более 10% отечественных производителей. Скептики говорили: "Занимайтесь чем-нибудь более серьезным, все ниши в легпроме уже закрыл Китай, не лезьте туда". Оказалось, это не так, сегодня мы занимаем уже почти 30% рынка", — сказал Мантуров.

В 2020 российские предприятия легпрома включились в оперативный пошив защитных изделий, в результате производство выросло на 7,5%, рассказал Мантуров. Мантуров рассказал, сколько доз вакцины от COVID произведут к лету

"В основном этот плюс дали производители, обеспечивающие номенклатуру по средствам индивидуальной защиты. Если бы не они, рост был бы 2,5-3%, если вообще не 0%, учитывая проседание потребительского рынка", — полагает министр.

Глава Минпромторга добавил, что легпром — это емкая отрасль, которая включает множество сегментов. В последние годы она стремительно развивается, и в ближайшей перспективе министр ожидает прироста в 3-5%.

"Это масштабная отрасль, которая развивается интенсивно… Думаю, что мы так же будем двигаться поступательно по 3-5% в год, осваивая не только внутренний рынок, но и зарубежные", — добавил Мантуров.