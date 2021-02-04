МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в декабре вырос на 2% по сравнению с ноябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в еврозоне в январе составила 0,9%

Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель вырастет в месячном выражении на 1,6%.

Показатель ноября при этом был пересмотрен до снижения на 5,7% вместо первоначального снижения на 6,1%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце вырос на 0,6%, аналитики ждали роста на 0,3%. В Евросоюзе розничные продажи в декабре выросли на 1,4% по сравнению с ноябрем, а в годовом исчислении — на 0,5%.

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в декабре зафиксировано в Словении (-13,3%), Болгарии (-12%) и Нидерландах (-5,7%). Самый сильный рост отмечен в Ирландии (+11,1%), Франции (+9,1%) и Эстонии (+5,9%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в декабре вырос на 5,6%, а в ЕС — на 5%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении снизились в еврозоне на 0,8%, в Евросоюзе — на 0,6%.