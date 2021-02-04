МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ пока не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, окончательные решения по данному вопросу будут приняты в марте, заявил глава министерства Максим Решетников. Мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня

"По поводу соглашений по сахару и маслу. Мы наблюдаем ситуацию, мониторим. У нас и по данным Росстата, и по данным налоговой службы соглашения выполняются, цены на сахар снижаются, и от пика декабря снижение составило, если я не путаю, порядка 7%. Цены на подсолнечное масло стабилизировались — там тоже есть небольшое снижение, но мы пока это относим к статистическим колебаниям", — сказал Решетников на брифинге.

"Причем это снижение по сахару и стабилизацию по маслу мы наблюдаем на протяжении последних недель. На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте. По крайней мере, Минпромторг с Минсельхозом считают, что принятых мер достаточно. Действительно, цифры на сегодняшний момент это подтверждают", — добавил министр.

Министр отметил, что к соглашениям по сахару и маслу присоединилось 8 тысяч участников. "Это значит, что бизнес проявил достаточно высокую сознательность и понимает эти моменты", — добавил он.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.