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https://1prime.ru/macroeconomics/20210217/833065097.html
Розничные продажи в США в январе выросли лучше прогноза
Макроэкономика
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Объем розничных продаж в США в январе увеличился на 5,3% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 17.02.2021
розничные продажи, сша, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в январе увеличился на 5,3% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя лишь на 1,1% в месячном выражении.
Динамика декабря при этом была пересмотрена — теперь министерство оценивает снижение розничных продаж тогда в 1% вместо 0,7%.
При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в январе вырос к декабрю на 5,9%. Этот же показатель декабря был пересмотрен до снижения на 1,8% с предыдущей оценки снижения на 1,3%.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.