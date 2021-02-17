МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в январе увеличился на 5,3% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо колеблются

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя лишь на 1,1% в месячном выражении.

Динамика декабря при этом была пересмотрена — теперь министерство оценивает снижение розничных продаж тогда в 1% вместо 0,7%.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в январе вырос к декабрю на 5,9%. Этот же показатель декабря был пересмотрен до снижения на 1,8% с предыдущей оценки снижения на 1,3%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.