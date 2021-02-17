МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в январе увеличился на 5,3% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Фьючерсы на фондовые индексы США растут после выхода данных по американскому рынку труда

Фьючерсы на фондовые индексы США слабо колеблются

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя лишь на 1,1% в месячном выражении.

Динамика декабря при этом была пересмотрена — теперь министерство оценивает снижение розничных продаж тогда в 1% вместо 0,7%.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в январе вырос к декабрю на 5,9%. Этот же показатель декабря был пересмотрен до снижения на 1,8% с предыдущей оценки снижения на 1,3%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.