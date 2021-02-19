МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Из-за роста мировых цен на нефть и слабого рубля у России появилась возможность пополнить федеральный бюджет на $33 миллиарда, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Sova Capital.

В частности, эксперты отмечают, что рост цен на энергоносители — а нефть подорожала на 25% — при слабом рубле дает России большую выручку. "Цены на нефть и слабый рубль могут позволить Кремлю получить 33 миллиарда долларов дополнительных средств. Их можно направить на социальные нужды", — отмечают аналитики.

Если цены на нефть не перейдут к снижению, это даст стране дополнительно порядка 2,3% ВВП РФ.

Это, отмечает агентство, поможет президенту Владимиру Путину помешать росту недовольства в стране.