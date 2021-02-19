2021-02-19T17:40:51+03:00
2021-02-19T17:40:51+03:00
2021-02-19T17:40:51+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210219/833083750.html
Слабый рубль поможет бюджету России получить "лишние" миллиарды долларов
Макроэкономика
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Из-за роста мировых цен на нефть и слабого рубля у России появилась возможность пополнить федеральный бюджет на $33 миллиарда, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Sova... ПРАЙМ, 19.02.2021
бюджет, нефть, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Из-за роста мировых цен на нефть и слабого рубля у России появилась возможность пополнить федеральный бюджет на $33 миллиарда, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Sova Capital.
В частности, эксперты отмечают, что рост цен на энергоносители — а нефть подорожала на 25% — при слабом рубле дает России большую выручку. "Цены на нефть и слабый рубль могут позволить Кремлю получить 33 миллиарда долларов дополнительных средств. Их можно направить на социальные нужды", — отмечают аналитики.
Если цены на нефть не перейдут к снижению, это даст стране дополнительно порядка 2,3% ВВП РФ.
Это, отмечает агентство, поможет президенту Владимиру Путину помешать росту недовольства в стране.