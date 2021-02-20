МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ при цене на нефть выше 60 долларов за баррель и сохранении текущего курса рубля будут превышать плановые значения примерно на 160-180 миллиардов рублей в месяц, подсчитал для РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков. Нефть сильно дешевеет на восстановлении ее добычи в Техасе

"В случае, если среднемесячные цены на нефть будут превышать 60 долларов при сохранении текущего курса рубля (74 рубля за доллар), то нефтегазовые доходы федерального бюджета будут превышать плановые значения примерно на 160-180 миллиардов рублей в месяц. При сохранении таких ценовых пропорций в течение 11 месяцев 2021 года, нефтегазовые доходы будут на 1,8-2 триллиона рублей выше, чем в сценарии "нефть по 45", — сказал эксперт.

Он отметил, что в базовом сценарии Минэкономразвития на 2021 год заложена цена на нефть на уровне 45,3 доллара за баррель при среднегодовом курсе доллара 72,4 рубля и объеме добычи нефти на уровне 517,8 миллиона тонн.

"НДПИ на нефть, при прочих равных условиях, зависит от среднемесячной цены на Urals и среднемесячного курса доллара. И цены на нефть, и обменный курс превышают прогнозные значения Минэкономразвития, что положительно влияет на значение НДПИ с тонны добытой нефти и, как следствие, на нефтегазовые доходы бюджета", — указал Шураков.