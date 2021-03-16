МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 5,5 или даже 6 процентов годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Все вверх и вверх. Как будет расти ключевая ставка в 2021 году

Вероятными причинами этого решения собеседник агентства называет рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов.

По мнению авторов статьи, такой шаг по укреплению монетарной политики следовало бы воспринимать как весьма решительный, поскольку ранее Центробанк заявлял о намерении сохранить текущее положение дел до 2022 года, чтобы способствовать восстановлению российской экономики.

При этом большинство опрошенных Bloomberg экономистов считают, что ключевая ставка будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.