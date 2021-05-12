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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210512/833640873.html
Годовая инфляция в Германии в апреле ожидаемо составила 2%
Макроэкономика
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Потребительские цены в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического... ПРАЙМ, 12.05.2021
потребительские цены, инфляция, германия, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,5%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали годовую инфляцию на уровне предварительной оценки в 2%, месячную — 0,7%.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в апреле выросли на 2,1% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,5%. Показатели также совпали с прогнозам аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.