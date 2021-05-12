МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста в марте на 0,5%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали годовую инфляцию на уровне предварительной оценки в 2%, месячную — 0,7%.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в апреле выросли на 2,1% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,5%. Показатели также совпали с прогнозам аналитиков.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.