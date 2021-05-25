МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Восстановление российской экономики идет по более радужной траектории, чем прогнозировало правительство, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Goldman Sachs признал биткоин классом активов

"В целом мы видим, что восстановление экономики, это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства. Мы видим по ненефтегазовым доходам, нефтегаз — понятно, это отдельная история — просто цены и курс", — сказал он журналистам.

Замминистра отметил, что активный рост ненефтегазовых доходов наблюдается даже в сравнении с "доковидным" 2019 годом. "В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 по отношению к 2019-му, с учетом того, что два года уже прошло. Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги — НДФЛ, страховые взносы, и налог на прибыль", — сказал он.

"Это такой серьезный темп. В принципе говорит о том, что экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает", — отметил Колычев.

Отвечая на вопрос, будет ли к концу года дефицит бюджета меньше запланированных 2,4% ВВП, он сказал: "Да, естественно меньше, просто из-за того, что цены на нефть другие. Это такой счетный фактор".

Правительство РФ закладывало на текущий год цену на нефть марки Urals в 45,3 доллара за баррель, а федеральный бюджет спланирован с дефицитом в 2,4% ВВП. Согласно данным Минфина, средняя цена нефти в январе-апреле составила 60,47 доллара за баррель, а бюджет, по предварительной оценке, исполнен с профицитом в 204,991 миллиарда рублей.