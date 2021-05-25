Минфин: экономика России восстанавливается радужнее, чем ожидалось
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Восстановление российской экономики идет по более радужной траектории, чем прогнозировало правительство, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.
"В целом мы видим, что восстановление экономики, это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства. Мы видим по ненефтегазовым доходам, нефтегаз — понятно, это отдельная история — просто цены и курс", — сказал он журналистам.
Замминистра отметил, что активный рост ненефтегазовых доходов наблюдается даже в сравнении с "доковидным" 2019 годом. "В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 по отношению к 2019-му, с учетом того, что два года уже прошло. Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги — НДФЛ, страховые взносы, и налог на прибыль", — сказал он.
"Это такой серьезный темп. В принципе говорит о том, что экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает", — отметил Колычев.
Отвечая на вопрос, будет ли к концу года дефицит бюджета меньше запланированных 2,4% ВВП, он сказал: "Да, естественно меньше, просто из-за того, что цены на нефть другие. Это такой счетный фактор".
Правительство РФ закладывало на текущий год цену на нефть марки Urals в 45,3 доллара за баррель, а федеральный бюджет спланирован с дефицитом в 2,4% ВВП. Согласно данным Минфина, средняя цена нефти в январе-апреле составила 60,47 доллара за баррель, а бюджет, по предварительной оценке, исполнен с профицитом в 204,991 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210525/833745749.html