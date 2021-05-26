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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210526/833757863.html
Минэкономразвития: экономика России восстанавливается лучше ожиданий
Макроэкономика
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Российская экономика восстанавливается, и динамика этого восстановления идет лучше ожиданий Минэкономразвития, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Экономика... ПРАЙМ, 26.05.2021
российская экономика, минэкономразвития рф, новости, экономика, макроэкономика
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российская экономика восстанавливается, и динамика этого восстановления идет лучше ожиданий Минэкономразвития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Экономика восстанавливается, динамика восстановления — она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".