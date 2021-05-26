МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российская экономика восстанавливается, и динамика этого восстановления идет лучше ожиданий Минэкономразвития, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Власти: уровень напряженности на рынке труда Москвы снизился вдвое

"Экономика восстанавливается, динамика восстановления — она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".