МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Доходы от продажи госимущества в первом квартале текущего года превысили плановые показатели более чем на 28%, сообщила пресс-служба Росимущества.

"По итогам 2020 года план по продажам объектов имущества государственной казны выполнен в полном объеме. А в первом квартале текущего года поступление доходов от продажи имущества казны на 28,4% превысило установленные показатели", — говорится в сообщении Росимущества. Минфин: экономика России восстанавливается радужнее, чем ожидалось

Там добавили, что отчет Счетной палаты объективно зафиксировал низкие темпы приватизации за 2017-2019 годы. "В первую очередь они были обусловлены отсутствием крупных продаж и низким качеством реализуемых активов", — отмечает ведомство.

В настоящее время Росимущество совместно с федеральными органами исполнительной власти проводит масштабную работу по сокращению количества федеральных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с госучастием. "Безусловно, ряд компаний по решению правительственной комиссии останется в собственности Российской Федерации, но количество их уже в этом году значительно сократится", — указывается в сообщении.

"Несмотря на сложный период, связанный с пандемией, по итогам 2020 года Росимущество впервые за несколько последних лет полностью выполнило план приватизации. Так, например, от продажи акций в федеральный бюджет поступило 4,08 миллиарда рублей при плане в 3,6 миллиарда рублей. По состоянию на текущую дату в федеральный бюджет уже поступило более 2 миллиардов рублей в рамках реализации прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы", — сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко. В Госдуме предложили повысить лимит дохода для самозанятых

Он также отметил, что Росимущество в целом поддерживает предложения Счетной палаты, которые были даны по итогам проверки. "При этом большинство предложений связано с необходимостью внесения изменений в действующее законодательство. Так что в ближайшее время нам предстоит большая совместная работа в этом направлении", — заключил глава ведомства.

Росимущество в январе 2020 года перешло в ведение Минфина от Минэкономразвития.