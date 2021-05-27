МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Темпы роста цен в России в последние недели замедлились, но инфляционное давление остается повышенным, отметила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос почти в 10 раз

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и замедляться начнут ближе к осени.

"Инфляция немножко за последние недели замедлилась. Тем не менее, инфляционное давление сезонно сглаженное, текущее остается повышенным", — сказала Юдаева на пресс-конференции.

Помимо этого, первый зампред ЦБ рассказала, что россияне начали пытаться брать несколько ипотечных кредитов в один день. ЦБ будет следить за ситуацией.

"Мы видим новую ситуацию, что люди берут несколько ипотечных кредитов в один день. Мы посмотрим, насколько это действительно значимая проблема или это разовые истории, которые мы встречаем", — сказала она на пресс-конференции.

Первый зампред ЦБ отметила, что россияне также продолжают брать потребкредиты на первоначальный взнос на ипотеку. "До недавнего времени их доля была невелика, существенного роста мы не наблюдали. Но будем смотреть за этой ситуацией", — добавила Юдаева.

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