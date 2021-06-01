МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае 2021 года вырос до 51,9 пункта с 50,4 пункта в апреле, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Индекс деловой активности в промышленности США ожидается на уровне 60,7%

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 51,9 балла в мае, превысив апрельский показатель 50,4. Улучшение деловой конъюнктуры в российском производственном секторе в целом было скромным, но самым резким за последние два года. Данные за май также свидетельствуют о пятом подряд расширении в секторе", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Отмечается, что в мае рост производства ускорился, поскольку темпы усилились до максимальных с сентября 2020 года. По данным Markit, увеличение производства во многом объяснялось возобновлением роста новых заказов и более сильным клиентским спросом.

"Российские производители отметили умеренное улучшение деловой конъюнктуры в мае и самое резкое с марта 2019 года. Расширению способствовал возобновившийся рост новых заказов по мере роста спроса со стороны как отечественных, так и зарубежных клиентов", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, компании ограничили закупку ресурсов, чтобы сократить расходы, и использовали текущие запасы для укрепления производства. Тем не менее, занятость увеличилась, на фоне роста объемов новых заказов, однако незавершенные заказы еще больше сократились.

"Производители были наименее оптимистичны с января, поскольку опасения по поводу цен и покупательной способности клиентов повлияли на уверенность. Тем не менее, наш текущий прогноз предполагает рост промышленного производства почти на 3% в годовом исчислении в 2021 году", — отметила Джонс.