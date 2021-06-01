МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Идею привлекать на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты, осужденных поддерживают 71% россиян, при этом, по мнению более половины опрошенных, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

"Большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты (например, на крупных стройках или промышленных объектах), не согласны с ней 21%", — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что чаще других идею поддерживают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (в каждой из этих категорий высказались "за" по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет.

Сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%), заключенные отработают свои преступления (21%), будут приносить пользу обществу (15%), снизится нагрузка на госбюджет (13%), работа поможет заключенным исправиться (10%), заключенные смогут заработать и помочь семьям (10%).

Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%), они будут плохо работать (13%), они небезопасны для окружающих (12%), это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%), заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек.

"По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше", — отметили во ВЦИОМ. Что изменится для мигрантов в России в июне

При этом 62% россиян полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах, 11% убеждены, что они выберут отбывать наказание в тюрьме.

В инициативном всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" 27 мая приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.