МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал о задаче подавления инфляции в России. Путин объяснил, почему российская морковь стоит дороже бананов

По итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%, заявил президент РФ в ходе "Прямой линии".

По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%.

"Стоит задача ее подавления, именно поэтому ЦБ немножко приподнял ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике, и рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели — к 4%. В этому году вряд ли этого мы сможем достичь, но думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться", — сказал Путин во время прямой линии.

"И будем держать в целом такую планку, имея в виду тенденцию к снижению", — добавил он.