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2021
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Путин рассказал о целях по сдерживанию инфляции
Макроэкономика
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о задаче подавления инфляции в России. По итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%, заявил... ПРАЙМ, 30.06.2021
инфляция в рф, владимир путин, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал о задаче подавления инфляции в России.
По итогам 2021 года она может достичь 5%, а в будущем вернется к целевому значению в 4%, заявил президент РФ в ходе "Прямой линии".
По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%.
"Стоит задача ее подавления, именно поэтому ЦБ немножко приподнял ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике, и рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели — к 4%. В этому году вряд ли этого мы сможем достичь, но думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться", — сказал Путин во время прямой линии.
"И будем держать в целом такую планку, имея в виду тенденцию к снижению", — добавил он.