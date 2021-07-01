МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в мае составил 10,9% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики". ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Министерство отмечает, что начиная с прошлого месяца на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, когда действовали карантинные ограничения. В министерстве пояснили, что в этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, и поэтому для оценки восстановления экономики также используется сопоставление с четвертым кварталом 2019 года с исключением сезонности.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года восстановление экономики продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% год к году (после 10,8% год к году в апреле). При этом разрыв с допандемийным уровнем в мае сократился до —0,3% с исключением сезонности", — говорится в документе министерства.

Основную поддержку ВВП продолжают оказывать несырьевые отрасли – сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. По оценке министерства, в указанных отраслях выпуск в мае превысил допандемийный уровень в среднем на 3% с исключением сезонности. Добыча полезных ископаемых, как и в апреле, сохраняется более чем на 3% с исключением сезонности ниже допандемийных уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+, добавили в Минэкономразвития. Минпромторг оценил восстановление российской торговли

"Несмотря на некоторое замедление в мае 2021 года, продолжается восстановление показателей потребительской активности. Оборот розничной торговли, по оценке, в мае превысил допандемийный уровень на 1,1% исключением сезонности", — пишут авторы обзора.

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, и при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%.