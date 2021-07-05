ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Международная промышленная выставка "Иннопром" в понедельник открывается в Екатеринбурге. Эксперты спрогнозировали рост рынка робототехники до 2030 года

В 2021 году "Иннопром" состоится в 11-й раз, выставка будет проходить до 8 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

Ранее министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов заявлял, что на "Иннопроме" ожидаются порядка 450 иностранных гостей, самую большую делегацию привезет партнер выставки — Италия. Посол Италии в России Паскуале Терраччано отмечал, что на выставке в Екатеринбурге будут представлены лучшие образцы итальянского производства, в ней примут участие более 50 компаний из Италии, а также ряд стартапов, павильон торжественно откроет министр экономического развития республики.

По словам Терраччано, Италия рассчитывает, что ее участие в выставке оставит важный след в тех направлениях, где особенно важны ноу-хау.

"Выступая одним из ключевых полигонов министерства промышленности и торговли РФ, "Иннопром" служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий", — отмечают организаторы.

"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.