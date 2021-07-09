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https://1prime.ru/macroeconomics/20210709/834152430.html
МЭР повысило ожидания по инфляции до 5%
Макроэкономика
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Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в РФ в 2021 году с 4,3% до 5%, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного... ПРАЙМ, 09.07.2021
минэкономразвития рф, инфляция в рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в РФ в 2021 году с 4,3% до 5%, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.
Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.
"Оценка инфляция на конец текущего года повышена до 5%. Ожидаемая величина в коридоре 4,9-5,1%, поэтому в прогнозе 5% указано. Начиная с 2022 года по-прежнему предполагаем выход на таргет — на 4%", — сообщил представитель министерства.
По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников говорил о том, что в целом министерство видит тренд на замедление роста цен, хотя в июле на динамику инфляции окажет влияние индексация тарифов с 1 июля, а также последствия роста цен на металлы.