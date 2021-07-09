МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило ожидания по инфляции в РФ в 2021 году с 4,3% до 5%, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку. Минэкономразвития подтвердило прогноз по росту доходов россиян

Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

"Оценка инфляция на конец текущего года повышена до 5%. Ожидаемая величина в коридоре 4,9-5,1%, поэтому в прогнозе 5% указано. Начиная с 2022 года по-прежнему предполагаем выход на таргет — на 4%", — сообщил представитель министерства.

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников говорил о том, что в целом министерство видит тренд на замедление роста цен, хотя в июле на динамику инфляции окажет влияние индексация тарифов с 1 июля, а также последствия роста цен на металлы.