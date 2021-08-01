МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Россияне, получившие "Дальневосточный гектар", могут участвовать в программе "Арктический гектар", чтобы получить землю для предпринимательства или в личное пользование, сообщило РИА Новости. Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов

Сейчас программа доступна только для граждан, проживающих в арктической зоне страны, пишет агентство. 1 февраля 2022 года программа станет доступна для всех граждан, а также для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.

Согласно закону, который был подписан президентом России в июне, программа "Дальневосточный гектар" распространена на арктическую территорию России.

Граждане смогут получить землю бесплатно в Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии, отметили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.