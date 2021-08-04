МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Совокупный рост ВВП стран-участниц ЕАЭС в текущем году вырастет на 3,8%, заявила помощник председателя ЕЭК Ия Малкина на брифинге в среду.

"Мы ожидаем рост ВВП Союза в 2021 году на 3,8% после сокращения на 2,9% в 2020 году. Экономики Казахстана и России предположительно вырастут примерно на 4% по итогам текущего года и могут выйти на докризисные уровни уже во втором полугодии 2021 года", — сообщила Малкина.

Она уточнила, что в Армении и Киргизии восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года. Чубайс заговорил об "уникальном" ударе по российской экономике

"Рост белорусской экономики в первой половине текущего года складывается выше ожиданий Комиссии: темпы роста ВВП по итогам первого полугодия составили 103,3%", — заключила Малкина.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.