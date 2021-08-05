Минэкономразвития видит признаки замедления восстановления экономики после пандемии
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития отмечает признаки замедления восстановительного роста российской экономики, более точное понимание по данному вопросу будет после получения статистики по июлю, заявил глава министерства Максим Решетников.
"Мы пока очень аккуратно к оценкам роста относимся, потому что видим некоторые признаки сейчас, скажем так, замедления того восстановительного роста, который был. Данные, очищенные от всех сезонностей, нам об этом говорят", — сказал Решетников журналистам на брифинге.
"Те данные, которые мы сейчас получим по июлю, то, что мы сейчас, по крайней мере, видим по косвенным данным, говорит о том, что мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные — они, скорее, нам определят то, что мы увидим по году", — добавил министр.
По его словам, с одной стороны, данные июня показывают восстановление экономики до уровней четвертого квартала 2019 года. "С другой стороны, мы понимаем, что у нас добыча еще не восстановилась по ОПЕК+, авиационные перевозки у нас пока не такие активные. Видим по общепиту и по сфере услуг — тоже не все восстановилось", — отметил глава Минэкономразвития.
"То есть, вроде бы, потенциал восстановления есть, но темпы этого восстановления, мы видим, они замедляются. Посмотрим сейчас по данным июля и после этого будем какие-то делать выводы", — сказал Решетников.
Еще одним фактором, влияющим на экономику, он назвал восстановление туризма. "Все-таки этот запертый спрос из-за туризма он во многом поддерживал, в том числе, и внутренние рынки. И сейчас наложение всех-всех-всех этих факторов может к концу года вызвать определенное охлаждение экономики", — заключил министр.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210805/834381908.html