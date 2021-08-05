МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Соглашение о фиксации цен на подсолнечное масло в РФ не будет продлеваться и после 1 октября уйдет в прошлое, принятых механизмов стабилизации рынка в настоящее время достаточно, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"У нас осталось только подсолнечное масло, и оно подкреплено еще из системы субсидирования. У нас с вами начинает работать демпфер с осени и по семечке, и по подсолнечному маслу", — сказал Решетников журналистам на брифинге.

"Поэтому мы считаем, что тех постоянно действующих механизмов, которые разработаны и приняты, будет достаточно, поэтому соглашение закончит свое действие и уйдет в прошлое", — добавил министр.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара — до 1 июня (прекратили свое действие), для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.