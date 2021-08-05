МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Лимит финансирования проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 2021-2024 годы должен составить 1,6 триллиона рублей, при этом проекты с высокой долей импортного оборудования, такие как газовый комплекс в Усть-Луге, могут получить средства из фонда сверх этого лимита, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Минэкономразвития подготовит предложения по налогам для металлургов

"Текущий лимит, который мы обсуждаем — действительно, примерно 400 миллиардов рублей в год. Единственное, мы считаем, 2021 год тоже должен в эти расчеты попасть, несмотря на то что, очевидно, мы финансирование начнем в начале 2022 года…. 1,6 триллиона рублей — это предел. Но те проекты крупные, потенциально с высокой долей импорта — мы исходим из того, что их можно и нужно обсуждать отдельно", — сказал он журналистам на брифинге.

Говоря о проекте строительства газового комплекса в Усть-Луге, Решетников отметил, что там основное оборудование импортное. "С нашей точки зрения, с точки зрения Минэкономразвития, этот проект можно было бы профинансировать сверх лимитов. Этот и такие проекты в том случае, если у нас еще такие проекты аналогичные по структуре появятся", — добавил он.

Глава Минэкономразвития указал, что проекты автодорожного строительства или строительства железнодорожной инфраструктуры вызывают большой внутренний спрос и влияют на макроэкономическую стабильность, поэтому они должны финансироваться в рамках лимита.

В июне министр финансов Антон Силуанов говорил, что из ФНБ за три года планируется потратить 1,2 триллиона рублей. По его словам, этот объем является безопасным для макроэкономической стабильности.

Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге — производственный кластер, который объединит в себе газопереработку, сжижение природного газа и газохимию. В его состав войдут два предприятия — газоперерабатывающий комплекс (оператор "Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи"), а также газохимический комплекс (оператор "Балтийский химической комплекс", дочерняя компания "Русгаздобычи").Все проекты, отобранные для соинвестирования средств ФНБ, должны получить доступ к деньгам в январе 2022 года, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

При этом для отдельных проектов, например, связанных с ЖКХ, правительство РФ может сделать исключения из общих правил таких вложений как по предельной доле софинансирования из фонда, так и по требованиям к доходности.

"Важно, чтобы в январе все уже проекты получили доступ к деньгам. То есть, чтобы это были не просто обещания, а чтобы это было оформлено. Важно сейчас определиться по всем схемам, по всем решениям. Мы над этим с министерством финансов работаем, вопрос на контроле у председателя правительства", — сказал Решетников, отвечая на вопрос о возможных сроках начала инвестирования средств ФНБ в проекты.

Минфин РФ по бюджетному правилу направляет в ФНБ дополнительные доходы высокой экспортной цены нефти и газа. Эти средства по правилам можно инвестировать только в высоколиквидные зарубежные активы. А когда ликвидная часть ФНБ превысит 7% ВВП, средства фонда могут быть направлены на софинансирование крупных инфраструктурных проектов внутри страны. По состоянию на 1 июля объем ликвидных средств фонда достигал 7,2% ВВП.

В марте текущего года Минфин утвердил правила софинансирвоания проектов из ФНБ: в частности, доля средств фонда не должна превышать 25% общего объема финансирования проекта и 40% — объема заемных средств. По словам Решетникова, правительство уточнило эти параметры, при этом некоторые проекты будут финансироваться на отдельных условиях.

"Ряд параметров уточнен, но в то же время мы сейчас видим, что большой блок проектов будет финансирован по отдельным правилам, то есть по исключениям. Например, вопросы, связанные с финансированием ЖКХ. Там очевидно, что предел софинансирования будет выше, будет другая процентная ставка", — пояснил он.

Министр также отметил, что финансирование из ФНБ "будет капиллярным", то есть деньги будут выделяться под конкретные потребности, на конкретные инвестиционные расходы. "Деньги ФНБ нигде на промежуточных счетах храниться и размещаться не будут. Это будет финансирование уже под конкретные проекты именно под казначейским контролем", — подчеркнул он.