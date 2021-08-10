МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) вместе с Минэкономразвития работает над платформой для выплат компаниям в случае локдауна, что позволит оказывать помощь бизнесу быстро и без дополнительных бумажек, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава ФНС пообещал автоматическую выплату налоговых вычетов

Премьер в ходе встречи указал, что президент РФ Владимир Путин предложил сделать платформу для выплат в размере МРОТ на численность сотрудников тем компаниям, которые пострадают в случае локдауна, который будет вводиться по поручениям санитарных врачей.

"Что касается поручений президента, то мы уже очень плотно работаем с министерством экономического развития, определяем контуры системы и готовимся к тому, чтобы выплаты проходили в таком же режиме, как это происходило в том году, чтобы это все было быстро, качественно и без дополнительных бумажек от бизнеса, чтобы люди могли очень быстро ощутить помощь государства", — рассказал Егоров.