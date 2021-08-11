МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Более половины дорожных работ, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), выполнено, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев через свою пресс-службу. Путин поручил изменить цели по нацпроектам

"Работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году достигли экватора. На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия в субъектах-участниках нацпроекта составляет более 67 млн м² — это более 50% всего объема работ текущего года", — сказал он.

Министр уточнил, что в Белгородской области и Ингушетии дорожные мероприятия уже завершены, а в Орловской и Курской областях, Краснодарском крае, Пензенской области, а также республиках Крым и Марий Эл — на финишной прямой.

Планируется, что в 2021 году в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (входит в БКД) в нормативное состояние будут приведены почти 5,7 тысячи объектов. Капитально отремонтируют 334 участка региональных, муниципальных и местных автодорог, отремонтируют более 4,6 тысячи.

В Минтрансе напомнили, что с этого года в нацпроект также включены работы на федеральных трассах. В частности, запланированы работы по строительству и реконструкции 128 таких объектов.

Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения, отметил также Савельев. В 2021 году планируется установить более 291 тысячи новых дорожных знаков, свыше 2,1 тысячи светофоров, около 1,4 миллиона погонных метров барьерного и 276 тысяч погонных метров пешеходного ограждения.

Кроме проектов по ремонту и строительству автодорог, в БКД также входит программа обновления общественного транспорта в регионах. Так, 13 из них в 2021 году получат 305 новых автобусов и 107 троллейбусов. "На сегодняшний день в регионы уже поставлено 336 единиц подвижного состава", — добавил Савельев.

В общей сложности на работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году выделено 555 миллиардов рублей.