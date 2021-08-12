МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитный рейтинг "Ростеха" на уровне "ААА (RU)" со стабильным прогнозом, сообщила госкорпорация. "Ростех" сообщил о росте выручки в 2020 году

"Два ведущих российских рейтинговых агентства АКРА и "Эксперт РА" подтвердили госкорпорации "Ростех" наивысший кредитный рейтинг на уровне ААА (RU) по национальной шкале, прогноз "стабильный". Таким образом, рейтинги "Ростеха" соответствуют суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

В АКРА отметили, что "Ростех" — ключевой исполнитель гособоронзаказа, что определяет значимость корпорации для обеспечения обороноспособности страны.

Аналитики агентства "Эксперт РА" позитивно оценили эффективную систему управления финансовыми потоками "Ростеха", организованную на единой регламентной базе корпоративного казначейства. Они также отметили отсутствие у госкорпорации долговой нагрузки как юридического лица, отсутствие предпосылок к росту консолидированного долга и высокие темпы роста выручки за 2020 год – порядка 6%.

Кроме того, оба рейтинговых агентства считают, что активы госкорпорации отличаются хорошим уровнем диверсификации. Ее холдинговые компании находятся на ведущих ролях в своих отраслевых сегментах на отечественном рынке и являются заметными игроками на международном. При этом "Ростех" — один из крупнейших работодателей, что подчеркивает его большую социальную роль в масштабах страны.

"Высокие рейтинги на уровне суверенного подтверждают эффективность нашей работы. Несмотря на пандемию и ситуацию в мировой экономике, "Ростех" успешно адаптируется к новым условиям, наращивает финансовые показатели и решает стратегические задачи", — отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Госкорпорация "Ростех" – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы. В портфель корпорации, в том числе, входят такие бренды, как "АвтоВАЗ", "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", концерн "Калашников".