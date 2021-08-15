МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Крупнейшим мировым экономикам удается поддерживать достаточно низкие расходы на обслуживание госдолга, в отличие от таких стран как Замбия, Шри-Ланка, Ангола, Гана, Кения, Бразилия и Аргентина, где высокие объемы долговых обязательств оказывают существенное давление на бюджет, рассказал РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Эксперт рассказала, что будет толкать цены на нефть вверх

"Последствия сверхмягкой монетарной политики большинства мировых финансовых регуляторов, в результате которой отношение мирового госдолга к ВВП ежегодно обновляло исторические максимумы, не оказали существенного влияния на объемы расходов бюджетов крупнейших стран на обслуживание долговых обязательств. В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Англии составляет 0,1%, а ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне", — отмечает эксперт.

В результате, по его словам, крупнейшим экономикам удается поддерживать довольно низкие процентные расходы бюджета, несмотря на крайне высокие объемы госдолга. "Согласно данным Всемирного банка, в 2019 году доля расходов на обслуживание долговых обязательств (по отношению к совокупным расходам бюджета) в США составила 12%, в Италии — 7,8%, Греции — 6,7%, Испании — 6,2%, Великобритании — 5,7%, Японии — 4,4%", — указал он.

Более того, в 2020 году тенденция по снижению доли расходов на обслуживание долга усилилась: по оперативным данным местных статистических ведомств, в США этот показатель опустился до 8,1%, а в Великобритании — примерно до 4,6%. "Впрочем, большой вклад в снижение этой доли внес фактор резкого увеличения общих расходов бюджета в целях поддержки национальных экономик в условиях пандемии", — отметил собеседник агентства.

Однако высокие объемы долговых обязательств оказывают существенное давление на бюджетную систему стран с наименее благоприятными условиями социально-экономического развития, говорит Наметкин. "Например, в числе государств с наиболее высоким соотношением "процентные расходы к совокупным расходам бюджета" (по данным за 2019 год) оказалась Замбия (42%) при размере госдолга к ВВП более 90%", — продолжил он.

Далее следует Шри-Ланка, где показатель составляет почти 36%, а отношение госдолга к ВВП превышает отметку в 85%. "Кроме того, в число стран с высоким размером процентных расходов вошли многие африканские государства — Ангола (32,4%), Гана (31,7%), Кения (19,6%), а также крупные латиноамериканские страны — Бразилия (19,9%) и Аргентина (15,8%)", — добавил эксперт.

Россию можно отнести к перечню стран с минимальным уровнем расходов на обслуживание госдолга, отметил Наметкин. "По данным Минфина России, расходы на обслуживание долга в совокупном объеме расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2020 году снизились до 2,1% после 2,2% в 2019 году. В абсолютном выражении они составили 883,5 миллиарда рублей (835,4 миллиарда рублей в 2019 году)", — заключил эксперт.

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