МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Правительство направит около 80 миллиардов рублей на программу "Росатома" по развитию атомных электростанций малой мощности, сообщили источники издания "Коммерсант". Что будет с российскими биржами на новой неделе

15 июля кабмин согласовал выделение средств в размере 24 миллиардов рублей из федерального бюджета и 55,9 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет издание.

Корпорация "Росатом" планирует строить наземных АЭС мощностью до 300 мегаватт. Эти станции необходимы для снабжения жителей удаленных районов России.

Создание референтных наземных АЭС малой мощности позволит госкорпорации расширить экспортный портфель. "Росатом" планирует занять 20% глобального рынка малых АЭС к 2030 году, сказано в публикации.

"Для стран, уже сделавших ставку на атомную энергетику, такие проекты будут интересны с точки зрения как замещения угольной генерации с учетом экономии на транспортных расходах, так и крупных региональных котельных",— рассказал Владимир Скляр из "ВТБ Капитала".

Аналитики предупреждают, что "запредельно высокая" стоимость таких блоков не позволит российскому проекту стать лидером на рынке.

Проекты направления возобновляемой энергетики, например, наземная ветрогенерация стоят гораздо дешевле, отметили эксперты.

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