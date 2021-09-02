ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Развитие Дальнего Востока — быстроокупаемый и высокорентабельный проект, регион заработал уже 43 миллиарда рублей, рассказал на сессии ВЭФ вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"На создание преференциальных зон на Дальнем Востоке общие затраты с учётом строительства, инфраструктуры, всех налоговых льгот за эти годы составили 81 миллиард рублей, а доходы бюджета от деятельности предприятий, несмотря на то, что предприятия работали в режиме льгот, составили 123,1 миллиарда. То есть 43 миллиарда мы уже получили дополнительные доходы в бюджет, покрыв полностью расходы", — сказал Трутнев.

"Поэтому развитие Дальнего Востока мы вполне в состоянии рассматривать как быстроокупаемое и высокорентабельный проект, а не просто поддержка экономики Дальнего Востока", — добавил он.

Как отметил Трутнев, можно говорить о том, что объём превышения среднероссийских темпов развития создан за счёт предприятий, которые строятся при поддержке государства.

По его словам, власти смотрят динамику начиная 2013 года.

"Что за это время произошло. Во-первых, темпы роста валового регионального продукта возросли в два раза. И значительно превышают среднероссийский уровень. Рост ВРП — 16%", — сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что инвестиции в основной капитал превышают на 39% среднероссийский уровень.

"Индекс промышленного производства в ДФО в два раза выше всероссийского. Объём накопленных инвестиций в ДФО составил 80 миллиардов долларов. Создана 81 тысяча рабочих мест, до конца года это будет 84 тысячи. Новых предприятий уже построено 417", — отметил Трутнев.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.