ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Зарплаты рабочих в строительной отрасли за прошедший год выросли минимум на 20%, сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Ранее он заявил о колоссальной нехватке квалифицированных рабочих кадров в отрасли.

"Зарплаты в строительной отрасли даже по государственным контрактам за последний год выросли минимум на 20%. Это видно по тем же ведомостям строительных организаций, а также общению между работодателем и соискателем", — сказал Стасишин.

Отвечая на вопрос, почему несмотря на большой рост зарплат и активный спрос на рабочие кадры, люди не идут в строительство, замминистра отметил, что в настоящее время многие стремятся идти в управленцы.

"У нас менеджеров больше, чем людей на стройках. Как только мы этот момент переломим – у нас все будет хорошо", — добавил замминистра.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.