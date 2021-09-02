ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) примет участие в проекте по формированию беспилотного логистического коридора на трассе М-11 "Нева", сообщает компания. Газпромбанк на ВЭФ подписал соглашения о сотрудничестве с регионами

"В составе международного проектного консорциума под эгидой Минтранса России ГТЛК примет участие в формировании беспилотного логистического коридора – запуске автономных грузоперевозок на федеральной трассе М-11 "Нева" протяженностью 660 километров до 2024 года", — говорится в релизе.

Уточняется, что к действующему соглашению Минтранса России в рамках Восточного экономического форума-2021 присоединились ГТЛК, "Почта России", Volvo и OZON.

"ГТЛК как крупнейшая лизинговая компания России готова предложить эффективные финансовые инструменты для реализации проекта в части обеспечения поставок цифрового оборудования для создания инфраструктуры функционирования беспилотного и подключенного транспорта, а также поставок автономной техники", — цитирует пресс-служба слова гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха во время церемонии подписания документа.

Работа над запуском беспилотников на трассе М-11 ведется в рамках проекта Минтранса РФ "Беспилотные логистические коридоры". На ПМЭФ-21 министерство подписало соответствующее соглашение с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика", "Национальными телематическими системами", "СберАвтотехом" и другими компаниями. Ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов сообщал, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.