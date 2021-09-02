ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью РИА Новости рассказал, с какими соглашениями приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ).

"Основные соглашения у нас в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики. Собственно, это основные приоритеты в экономике Забайкалья. В том числе будет заключено соглашение о создании перерабатывающих мощностей по твёрдым коммунальным отходам. Очень актуальный вопрос для нас. Край большой и возить все эти грузы для нас очень накладно, требует высокого тарифа. Мы сейчас договоримся, я думаю, что это оптимизирует нам транспортные потоки и обработку", — уточнил Осипов в беседе с корреспондентом агентства на полях ВЭФ.

Кроме того, речь идёт о нескольких добывающих месторождениях и сельскохозяйственных проектах.

"У нас 2 миллиона гектаров почти пахотных, чернозёмных и каштановых почв — восточно-сибирских знаменитых. Большая часть после советского времени была заброшена, сейчас только 300 тысяч пашется. За последние два года мы распахали 70 тысяч гектаров. Сейчас будет большее количество инвесторов и ещё больше распашки этих земель. Наш главный приоритет — создание как можно большего числа современных рабочих мест, диверсифицированной экономики с нормальной заработной платой", — добавил Осипов.

Он отметил, что ВЭФ позволяет регионам буквально за 2-3 дня провести интенсивные переговоры в одной точке. В обычном режиме это всё растягивается на месяцы или полугодия.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.