ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. "Соллерс Груп" и "Русгидро" построят контейнерный терминал на высвобождающихся в процессе модернизации территориях ТЭЦ-2 во Владивостоке, его якорным клиентом станет "Сибур Холдинг". Соответствующий пакет документов компании подписали на ВЭФ-2021, говорится в сообщении "Соллерс Груп". Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

Подписи под документами поставили гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин, гендиректор "Соллерс Груп" Вадим Швецов и председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов.

"В соответствии с подписанным соглашением "Русгидро" и "Соллерс Груп" реализуют совместный проект по созданию нового логистического комплекса – контейнерного терминала общей емкостью до 3000 TEU, который будет построен на высвобождающихся в процессе модернизации территориях ТЭЦ-2 во Владивостоке", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что основной специализацией будущего терминала станет обработка контейнерных экспортных грузов российских предприятий, поступающих железнодорожным транспортом из других регионов России и следующих на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Якорным клиентом создаваемого терминала станет крупнейший нефтегазохимический производитель России — "Сибур Холдинг", на продукцию которого приходится около 70% контейнерного грузооборота через порт Владивостока.

По словам Швецова, новый логистический проект во Владивостоке отражает растущие потребности в контейнерных перевозках через порты Дальнего Востока и является уникальным для региона примером реинжиниринга существующей инфраструктуры под актуальные рыночные тренды. Эксперт оценил возможности роста Ethereum и биткоина

"Мы видим значительный потенциал в перепрофилировании свободных площадей Владивостокской ТЭЦ-2, что позволит расшить логистические мощности порта Владивостока, создать дополнительные рабочие места и дополнительную стоимость для "Русгидро", — отметил Хмарин.

Для строительства универсального логистического терминала "Русгидро" и "Соллерс Груп" договорились создать совместное предприятие с долями участия 50/50. Завершить строительные работы стороны планируют в декабре 2022 года, отмечается в сообщении.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.