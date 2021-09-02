МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рост ВВП России, который по прогнозу Минэкономразвития должен в 2022 году составить 3,2%, в реальности дойдет до 2,5%, заявил РИА Новости на ВЭФ глава РСПП Александр Шохин, который в середине 1990-х годов был министром экономики России.

"Меня больше интересует не ВВП 2021 года — 3,8% рост будет, или 3,6% — понятно, что он будет от 3,5 до 4%, меня больше беспокоит ВВП 2022 года — сомнения по поводу 3% — больше шансов на 2,5%", — сказал Шохин.

По предварительной оценке Росстата, опубликованной 1 сентября, рост ВВП России в первом полугодии 2021 года составил 4,8% в годовом выражении. Во втором квартале экономика выросла на 10,3% после снижения на 0,7% в первом квартале.

В июле Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП РФ на 2021 год: теперь ожидается рост на 3,8% вместо прежних 2,9%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал корректировки прогноза по ВВП после получения статистики за июль. Ожидается, что уточнённый прогноз министерство представит в ближайшее время.