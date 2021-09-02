МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Наблюдаемые в России демографические тренды снизят рост потенциального ВВП страны в ближайшие годы на 0,2-0,5 процентного пункта, говорится в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы. Банк России ждет, что бюджет в 2022 году будет профицитным

"Основное совокупное влияние демографических трендов на рост потенциального выпуска придется на ближайшие годы и составит порядка —(0,2–0,5) процентного пункта", — сказано в документе.

Регулятор среди основных демографических тенденций в стране отметил старение и снижение численности рабочей силы, влияние избыточной смертности из-за COVID-19 на рынок труда и совокупный спрос, а также снижения уровня участия в рабочей силе молодежи из-за получения высшего образования и рост участия людей предпенсионного возраста в условиях снижения реальных доходов.

Другим актуальным трендом для России является высвобождение рабочей силы за счет пенсионной реформы, что поможет восполнить снижение численности рабочей силы, поскольку ежегодно на рынке труда будет оставаться порядка 0,2–0,4 миллиона человек.

Наконец, миграционный прирост в ближайшие 15 лет в лучшем случае не превысит средние уровни предыдущего десятилетия и, по оценкам Банка России, не окажет существенного влияния на потенциальный выпуск за счет невысокой доли (2%) таких работников в рабочей силе.