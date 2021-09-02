МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Траектория годовой инфляции в России сейчас держится на плато, в четвертом квартале текущего года начнется ее постепенное снижение, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Банк России намерен проанализировать целесообразность повышения ставки

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 30 августа ускорилась до 6,79% в годовом выражении с 6,68% неделей ранее. По прогнозу ЦБ, на конец текущего года годовая инфляция будет находиться в диапазоне 5,7-6,2%.

"По текущим данным по инфляции мы по-прежнему считаем, что траектория годовой инфляции держится на некотором плато, и в четвертом квартале начнется постепенное снижение по мере выхода из базы расчетов исторически высоких цифр за четвертый квартал 2020 года, когда месячная инфляция возросла, и по мере замедления устойчивого уровня инфляции в том числе с учетом проводимой денежно-кредитной политики", — сказал Заботкин на пресс-конференции.